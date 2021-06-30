Kas becerilerini geliştirmek için çıktıkları yolda, para kazanmaya başladılar

-kurum müdürü gurbet kılıç ile röp.

-usta öğretici ethem atıcı ile röp.



( MUĞLA ) -- Özel bireylerin tasarımları ilgi görüyor MUĞLA



- Muğla’nın Ortaca ilçesinde Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi’nin “özel kursiyerleri” tarafından üretilen takılar ilgi görüyor. Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi’nde özel bireylerin kas becerilerini, el ve göz koordinasyonlarını geliştirebilmeleri için otizmli öğrencilere yönelik takı tasarım kursu açıldı. Takı tasarım kursuna başlayan öğrenciler, özel eğitim ve branş öğretmeni eşliğinde bileklik, kolye gibi ürünler tasarladı. Özel bireylerin ürettikleri takılar sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok büyük ilgi gördü. Artan ilgiyle beraber özel öğrenciler ürettikleri tasarımların satışını yapmaya başladı.

“Çok sayıda kurs imkanı var” Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gurbet Kılıç, merkezde özel öğrencilere yönelik çok sayıda kurs olduğunu aktardı. Takı tasarım kurslarına çok büyük ilgi olduğunu belirten Kılıç, öğrencilerin kendilerini geliştirmek için başladıkları çalışmalar sonunda ürettikleri ürünlerin satışını yapacak konuma geldiklerini söyledi.



Merkezin öğrencilere güzel imkanlar sağladığını vurgulayan Kılıç; “Öğrencilerimize özel eğitim ve branş öğretmeni ile çok farklı alanda kurs verebiliyoruz. Piyano çalabiliyorlar, spor yapabiliyorlar, resim yapıyorlar, bağlama çalıyorlar. Müzik kurslarına dahil oluyorlar” diye konuştu.

“Gelişimlerine katkı sağladı” Otizmli öğrencilere yönelik açtıkları takı tasarım kursunda öğrencilerin kendilerini çok geliştirdiğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kılıç; “Çalışmaları sosyal medyada paylaştık ve çok güzel dönüşler aldık. Bu dönüşlerle birlikte öğrencilerimiz ürettikleri takılardan para kazanmaya başladılar. Kendi özgüvenlerine ve gelişimlerine çok büyük katkı sağladı” dedi.

Yaz döneminde de merkezin kurslara devam ettiğini hatırlatan Kılıç, şunları söyledi; “Pandemi döneminde evde kalan öğrencilerimize yönelik çok farklı alanda kurslarımız var. Sanat, spor alanının yanı sıra hobi ve meslek edindirme kurslarımız var. Açmaya da devam edeceğiz” “Meslek edindiler” 6 yıldır özel eğitimde çalıştığını söyleyen usta öğretici Ethem Arıcı ise “Öğrencilerin kas becerilerini geliştirebilmeleri, düğüm atmayı öğrenmeleri ve ayakkabılarını bağlayabilmeleri için çıktığımız bu yolda çocuklar kendilerini çok geliştirdiler” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin ürettikleri takıların satışını yapmaya başladığını ifade eden Arıcı, şunları kaydetti; “Burada deyim yerindeyse meslek edinmiş oldular. Yaptıkları takıları satmak ve aile bütçesine katkı sağlamak adına güzel işler yapıyoruz. Çocuklar bileklik örüyorlar, kristal ve boncukla da çalışıyoruz. Bir öğrencimiz, biri branş diğeri özel eğitim öğretmeni olacak şekilde 2 öğretmenle çalışıyor.” (CC-OD-

