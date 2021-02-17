‘Kartpostal şehir’ Amasya



- Kar yağışıyla beyaza bürünen açık hava müzesi Amasya'da kartpostallık görüntüler oluştu. Yeşilırmak’ın kıyısında sıralanan ve özel ışıklandırmayla aydınlatılan Yalıboyu Evleri adeta birer inci tanesi gibi göz kamaştırdı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasının hedeflendiği Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezarları ile tarihi sur duvarlarının üzerinde sıralanan Yalıboyu Evleri çatılarını kaplayan kar manzarasıyla kışın da görülmeye değer olduklarını göz önüne serdi. 8bin 500 yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan şehirde yöneticilik yapmış Osmanlı padişahlarının büstleri de adeta kardan kaftan giymiş şekle büründü. Ziyaretçilerini tarihte yolculuğa davet eden kentin kartpostallık kış manzarasını fotoğraf sanatçısı Orhan Apaydın ve ekibi görüntüledi. (MÇ-SLH-Y)



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