Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
‘Kartpostal şehir’ Amasya

‘Kartpostal şehir’ Amasya

Tarihi şehrin gündüz ve gece drone ile çekilen görüntüleri

( AMASYA ) AMASYA

Padişah 


- Kar yağışıyla beyaza bürünen açık hava müzesi Amasya'da kartpostallık görüntüler oluştu. Yeşilırmak’ın kıyısında sıralanan ve özel ışıklandırmayla aydınlatılan Yalıboyu Evleri adeta birer inci tanesi gibi göz kamaştırdı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasının hedeflendiği Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezarları ile tarihi sur duvarlarının üzerinde sıralanan Yalıboyu Evleri çatılarını kaplayan kar manzarasıyla kışın da görülmeye değer olduklarını göz önüne serdi. 8bin 500 yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan şehirde yöneticilik yapmış Osmanlı padişahlarının büstleri de adeta kardan kaftan giymiş şekle büründü. Ziyaretçilerini tarihte yolculuğa davet eden kentin kartpostallık kış manzarasını fotoğraf sanatçısı Orhan Apaydın ve ekibi görüntüledi. (MÇ-SLH-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lübnan'da bir Osmanlı hanedan üyesiLübnan'da bir Osmanlı hanedan üyesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı