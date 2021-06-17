Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken cayır cayır yandı

Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken cayır cayır yandı

-Yanan kamyonetin görüntüleri

Kamera Cep Telefonu Eve Dönüş 

--Vatandaşın cep teli görüntüleri
--Kamyonetin sahibi röp
--Genel detay

( ANTALYA ) -- 6 ay önce aldığı kamyoneti hurdaya öndü- Kamyonetin yanma görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı ANTALYA

- Antalya’da karton yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen sebeple seyir halindeyken cayır cayır yandı. Araç küle dönerken, yangında can kaybı yaşanmadı. Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu İsa Elhammud (28), idaresindeki 31 MB 5471 Plakalı kamyonetten seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
Diğer araçların korna çalması ile Elhammud, durumu fark edip aracı kenara çekti. Araçtan çıkan dumanlar birden aleve dönüşerek tüm kamyoneti sardı. Kamyonet, içerisinde bulunan karton ve kağıtlar ile birlikte kullanılamaz hale geldi. Yangında, can kaybı yaşanmadı. Kamyonetin cayır cayır yanma anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyoneti yanan Suriye Uyruklu İsa Elhammud, “Karton vardı hepsi yandı. Arabayı 6 ay önce satın almıştım. Maddi zararım ne kadar bilmiyorum” dedi.
(EA-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement