Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Karton taşıyan adama motosiklet çarptı

Karton taşıyan adama motosiklet çarptı

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralının ambulansa taşınması
-Yaralının taşıdığı kartondan detay
-Motosiklet sürücüsünün olayı polise anlatması
-Hasar alan motosikletten detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 15:25 sularında Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul yol ayrımı istikametinden gelen Dilşad A. (18) idaresindeki 67 AAL 316 plakalı motosiklet, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet E.’ye (37) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Ahmet E. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu düşünülen yaralının sedyeye alınırken acı çektiği görüldü.
Yaralanan adamın elinde kartonla yük taşıdığı ve yola çıktığında motosikleti görmediği iddia edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, caddede uzun araç kuyruğu oluştu. Motosiklet sürücüsü kazanın oluşunu polis ekiplerine anlatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İYA-OA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı