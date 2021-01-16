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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kartepe’de kaybolan doktoru arama çalışmalarından yine sonuç çıkmadı

Kartepe’de kaybolan doktoru arama çalışmalarından yine sonuç çıkmadı

- Aramalardan görüntü

Hastane Gesi 

-- Ekiplerin orman içinde aramaları
-- Drone ile bölgenin taranması
-- Doktorun fotoğrafı
-- Detaylar

( KOCAELİ -DRONE)- 155 kişi havadan ve karadan taradıkları bölgede doktorun izine rastlayamadı KOCAELİ

- Kocaeli’de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun’u son görüldüğü Kartepe’de yapılan aramaların 3. gününden de sonuç çıkmadı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, 2 gün önce 41 EF 389 plakalı aracı ile Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları’na gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesini ihbarı üzerine başlayan arama çalışmalarında 3. Günde de sonuç alınamadı. Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekiplerince karadan yaya ekipler, ATV ve arazi araçları, havadan drone ile yapılan arama tarama faaliyetlerinde Tolun’ ait bir ize rastlanılmadı. Kar yağışının etkisini arttırması, havanın kararmaya başlaması nedeniyle ekipler, arama ekiplerin aramalara yarın devam etmesi bekleniyor. (GY-
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