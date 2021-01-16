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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kartalkaya’da yasakların kaldırılmasıyla hafta sonu pistler hareketlendi

Kartalkaya’da yasakların kaldırılmasıyla hafta sonu pistler hareketlendi

KAYAK YAPAN TATİLCİLER

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Kayak Sezonu Sokağa Çıkma Yasağı Kar Yağışı 

-TATCİLER RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hafta sonu yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte pistleri dolduran tatilciler kayak yapmanın zevkini yaşadı.Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1 metreyi geçti. 25 Aralık’ta sezon açılışını yapan kayak merkezindeki oteller, büyük çoğunluğu yurt dışından gelen misafirlerini pandemi kurallarını yerine getirerek ağırlamaya başladı.
Pistler tatilcilere açıldıYeni yıl öncesinde getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağından kayak merkezleri de etkilendi. Korona virüs salgını sebebiyle kayak merkezilerinde bulunan pistler hafta sonu tatilcilere kapatıldı. Tatilcileri üzen bu kararın ardından geçtiğimiz hafta yeni bir genelge yayınlanarak kayak merkezlerindeki yasağın kalktığı bildirildi.
Yasakların kaldırılmasıyla birlikte pandemi kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen pistlerde tatilciler ilk kez hafta sonu kayak yapmanın zevkini yaşadı.“Dikkat edersek yasaklar gelmez”Hafta sonu tatilini kayak yaparak geçiren Roberto Murat Özdemir, “Karın yeni yağdığı söylendi. Birkaç güne daha ihtiyacı var ama güzel. Yasağın kalkması güzel bir şey. İnsanlar esarette kalmayı çok istemezler. Sağlığımız açısından önemli. Dikkat ettiğimiz sürece bir şey olmayacaktır. Dikkat ettiğimiz sürece yasaklar da gelmeyecektir” dedi.

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