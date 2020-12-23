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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kartalkaya’da pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

- Kartalkaya’da pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

- KARTALKAYA HAVADAN GÖRÜNTÜ

Uzunlu Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Yasaklar Yağan 

-- KAR MAKİNELERİNİN ÇALIŞMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun önemli kayak merkezi Kartalkaya’da kar makinelerinin de yardımıyla pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Hazırlıkların tamamlandığı kayak merkezinde sezon 25 Aralık’ta açılacak. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, aralıklarla yağan kar ve otellerin kar yapma makinelerinin de desteğiyle pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan oteller ise, sezon hazırlıkları tamamladı. Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya, bu sene Avrupa’ya gidemeyecek olan tatilcilerin ilk tercihlerinden birisi haline geldi. Korona virüs salgını ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen kayakseverlerin ilgi gösterdiği Kartalkaya Kayak Merkezi 25 Aralık tarihinde sezonu açmayı hedefliyor. (FC-RFK-
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