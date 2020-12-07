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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kartalkaya’da personel yatakhanesi kavgası

Kartalkaya’da personel yatakhanesi kavgası

- YATAKHANENİN GÜVENLİK KAMERASININ SÖKÜLMESİNİN KAMERA KAYDI

Biber Gazı Karantina Jandarma Kayak Merkezi Jandarma Komutanlığı 

-- OTEL SAHİBİ HALİT ERGÜL RÖP

( BOLU ) -- Kayak merkezinde 2 otelin paylaşamadığı personel yatakhanesi mühürlendi BOLU

- Bolu’da, Kartalkaya kayak merkezinde 2 otelin ortak kullandığı personel yatakhanesi paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada jandarma ekipleri biber gazı kullanarak iki tarafı ayırdı. Konunun yargıya intikal etmesi nedeniyle personel yatakhanesi mühürlendi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya’da 2 otelin ortak personel yatakhanesi olarak kullandığı 3 katlı bina, otellerden biri tarafından iddiaya göre tamamen işgal edildi. Sezon hazırlıklarını tamamlayan diğer otel personelini yerleştirmek için yatakhanede yer bulamaması üzerine otel sahibi ve elemanları kendi yerlerini boşaltmak için yatakhaneye gitti. İki grup arasında çıkan tartışma üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İki grubu biber gazı sıkarak ayıran ekipler olay yerinde bulunan kişileri ifadesini almak üzere jandarma komutanlığına götürdü. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2 otelin ortak kullandığı yatakhane mühürlendi. “Otel basmak gibi bir şey yok” Olayın yaşandığı yatakhaneyi kullanan otel sahiplerinden Halit Ergül, yaşanan olayın otel basmakla alakası olmadığını belirterek, “Daha evvel benim Grand Kartal olarak kullandığım personel lojmanı 30 Kasım günü Kartal Otel müdürü ve personeli tarafından kameralarım söküldükten sonra İstanbul’dan da tuttukları adamlarla personel yatakhanem gaspedilerek boşaltılıyor. Bizde sezon geldiği için hızlı çalışmamız lazım. Benim müdürüm de personeli tamamladı ve Kartalkaya’ya gidecekti. Ben de bunu bildiğim için, burada sıkıntı var, problemler büyüyebilir diye karantinam bittikten sonra personelimle Kartalkaya’ya gittik. Kendimize ait olan yerimizi tekrar geri aldık. Sonra jandarma geldi. Herkesin ifadesini aldı. Durum bundan ibaret. Otel basmak gibi bir şey yok. Kendime ait yeri almak otel basmaksa evet otel basıldı. Şuandaki durum jandarma tarafından o yer boşaltıldı. Konu yargıya intikal etti. Yargı süresince orası boş duracak. Yargının dediği olacak” dedi.
İki otel arasında yaşanan yer kavgasında, otellerden birisinin müdürü ve personelinin yatakhane binasına giderek güvenlik kameralarını sökmesi yine kameralara yansıdı. (FC-RFK
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