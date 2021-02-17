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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kartalkaya’da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Kartalkaya’da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

- KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ (ARŞİV)

Uzunlu Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Kayak Sezonu Kar Yağışı 

-- TATİLCİLERİN KAYAK KEYFİ (ARŞİV)

( BOLU ) - BOLU

- Bolu’nun önemli kış turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 190 santimetre olarak ölçüldü. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıksız olarak devam eden yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezine gelen tatilciler toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü. Kartalkaya'yı 130 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi, 127 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi izledi. (FÇ-GY
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