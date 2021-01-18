Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kartalkaya’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

- Kartalkaya’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

- KARTALKAYA HAVADAN GÖRÜNTÜ

Uzunlu Kar Kalınlığı Sokağa Çıkma Yasağı Yağan Kar Yağışı 

-- TATİLCİLERİN KAYAK YAPMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı. Bolu’da, geçtiğimiz hafta başlayan ve son 3 gün şiddetini artırarak yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan oteller 25 Aralık’ta sezonu açtı. Kayak sezonunda 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya, bu sene Avrupa’ya gidemeyen tatilcilerin ilk tercihlerinden birisi haline geldi. Kar yağışıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı. Kayak merkezlerinde haftasonu sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve kar yağışının istenilen seviyelere ulaşmasıyla Kartalkaya’ya gelen kayakseverler keyifli anlar yaşadılar. (FC-GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı