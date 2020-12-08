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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kartalkaya beyaza büründü

Kartalkaya beyaza büründü

- KARTALKAYA HAVADAN GÖRÜNTÜ

Uzunlu Kar Kalınlığı Kayak Sezonu Kar Yağışı Umutlu 

-- DETAYLAR

( BOLU - DRONE)- Beyaz örtüyle kaplanan Kartalkaya havadan görüntülendi- 15 Aralık’ta sezonu açacak Kartalkaya’da haftasonu yoğun kar bekleniyor BOLU

- Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da kar kalınlığının 5 santimetreyi bulmasıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. 15 Aralık’ta sezonu açacak olan Kartalkaya’da haftasonu yoğun kar bekleniyor. Önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı.
Yağışın gece boyunca sürdüğü Kartalkaya’da pistler ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla beyazlara bürünen Kartalkaya’nın havadan görüntüsü özlenen kartpostallık manzarayı gözler önüne serdi. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, sezon hazırlıkları da tamamlandı. Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya, bu sene Avrupa’ya gidemeyecek olan tatilcilerin ilk tercihlerinden birisi haline geldi. Kayak sezonunun 15 Aralık'ta başlayacağı Kartalkaya'da ilk kez pandemi süreci geçirecek olan otelciler, yeni kayak sezonundan geçmiş yıllara göre daha umutlu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, haftasonu boyunca kar yağışının yoğun olacağı Kartalkaya’da kar kalınlığının da 15 santimetreyi geçmesi bekleniyor. (FC-ALI-
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