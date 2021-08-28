Kartal’da Zafer Haftası kutlamaları ‘Ceza’ konseri ile başladı

-Ceza konser

-Başkan detay

-Başkanın cezaya çiçek takdimi

-Halktan detay

-röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Büyük Taarruz’un zaferle sonlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Kartal’da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Etkinliklerin ilk gününde ünlü Rap sanatçısı Ceza Kartal’da müzikseverlerle bir araya geldi. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünü Kartal’da 6 gün sürecek 20 farklı etkinlik ile kutlanıyor. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen organizasyonda, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları performanslarını sergilerken, günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbirinden farklı mahalle eğlenceleri de düzenleniyor. 6 gün sürecek kutlamaların ilk günü olan 27 Ağustos Cuma akşamı, ünlü Rap sanatçısı Ceza Kartal’da müzikseverlerle buluştu. Kartal Meydanında düzenlenen konserde Ceza en sevilen şarkılarını Kartallılar ile birlikte seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar hem eğlendi hem coşkulu anlar yaşadı. Başkan Gökhan Yüksel de konsere katılarak sahnede Ceza’ya çiçek takdim etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Eğlenmeyi coşmayı, coşkuyu çok özlemiştik. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Kartal’da doyasıya kutlamak istiyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü, dolayısıyla Zafer ve Barış Haftası diyerek bir hafta Kartal’da kardeşlerimizle, komşularımızla buluşuyoruz. Şu an sahnede Ceza var. Gençler onları çok özlediler. Hem gençler hem de Kartal’da diğer komşularımızla Zafer Bayramının coşkusunu yaşayacağız ve yaşatmaya da devam edeceğiz. 30 Ağustos’ta klasiğimiz olan Kartallı Kazım meydanından yürümeye devam edip meydanımızda konserimizle taçlandıracağız. Yangınlar, afetler, seller, pandemi gerçekleşti. Çok yorulduk, çok üzüldük ama eğlenmek Kartallıların ve gençlerin hakkı. 30 Ağustos Zafer Bayramı şimdiden kutlu olsun hepimize. Bir hafta boyunca coşkuyla kutlayacağız. 1 Eylül Dünya Barış günü ile entegre ettik, Zafer ve Barış haftamızdaki konserlerimiz devam edecek” dedi.

(CGK-

