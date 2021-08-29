Kartal'da Zafer Haftası kutlamaları Ceylan Ertem konseri ile devam ediyor

-Konsere gelen kalabalık

-Röportaj

-Genel detay

-Sahnede şarkı söyleme

-Hediye takdimi

-Röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Büyük Taarruz’un zaferle sonlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Kartal’da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Etkinliklerin ikinci gününde ünlü sanatçı Ceylan Ertem Kartal’da müzikseverlerle bir araya geldi. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünü Kartal’da 6 gün sürecek 20 farklı etkinlik ile kutlanıyor. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen organizasyonda, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları performanslarını sergilerken, günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbirinden farklı mahalle eğlenceleri de düzenleniyor. 6 gün sürecek kutlamaların ikinci günü olan 28 Ağustos Cumartesi akşamı, ünlü sanatçı Ceylan Ertem Kartal’da müzikseverlerle buluştu. Kartal Meydanında düzenlenen konserde Ceylan Ertem en sevilen şarkılarını Kartallılar ile birlikte seslendirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konsere katılarak vatandaşla bir araya geldi. Konsere katılan Salih Gürcemal, “ 30 Ağustos herkes için kutlu olsun. Mutluyuz, cumhuriyetimizi seviyoruz başka eller dokunmasın tek temennim bu. Belediyemiz bayramlarımız konusunda çok duyarlı böyle etkinliklerle ile bunu güzel bir şekilde kutluyoruz.” dedi.

(ÖK-CGK-

