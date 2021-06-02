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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

Kartal'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

Okulun dıştan görüntüsü

Teknoloji Konferans Kullar Öğrenciler Yüz Yüze 

-Dezenfekte eden ekiplerin görüntüsü
-Genel
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Kartal Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ilçe genelindeki tüm okullarda hazırlanan özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün erken saatlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gruplar halinde gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; okul içindeki sınıfları, lavaboları ve koridorları nano hümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte etti. Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğü kapsamında ekipler, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Çalışma sayesinde okullar, yeni eğitimöğretim dönemi öncesinde öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirmeyi hedefleniyor. (YEİ-
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