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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi

Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi

Makas attığı görüntüler

Sosyal Medya Para Cezası Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Gözaltına alınması

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Kartal’da bir araç sürücüsü trafikte diğer araçları sollayarak ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri inceleyerek harekete geçen polis ekipleri trafiği tehlikeye sokan araç sürücüsünü yakalayarak, idari para cezası uyguladı. Kartal’da A.K. isimli bir araç sürücüsü trafiğin yoğun olduğu saat aralığında diğer araç sürücülerinin sollayarak trafiği tehlikeye attı. Sürücü A.K. yaşanan o anları cep telefonu ile kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin polis ekiplerine ulaşması sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Yapılan araştırmalar ve görüntülerin incelenmesi neticesinde bahse konu aracı kullandığı tespit edilen A.K. isimli erkek şahıs kıskıvrak yakalandı. Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan A.K. hakkında 3 farklı suçtan toplamda 2 bin 822 lira idari para cezası uygulandı. (ASK-
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