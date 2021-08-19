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Kartal'da silahların patladığı asker uğurlaması kamerada
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kartal'da silahların patladığı asker uğurlaması kamerada

Kartal'da silahların patladığı asker uğurlaması kamerada

araç konvoyu ve silah sesleri

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Dar Sokaklar Asker Uğurlaması Kamera Araç Konvoyu Cep Telefonu 


- Kartal’da asker uğurlaması yapan araç konvoyu sokak arasında havaya ateş attı. Mahalleliyi tedirgin eden o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kartal’da asker uğurlaması yaptığı öğrenilen bir grup, araç konvoyuyla sokak aralarında havaya ateş açarak tur attı. Çevresinde apartmanların olduğu dar sokaklarda havaya ateş açan grup, mahalleliyi tedirgin etti. Silah seslerinin duyulduğu asker uğurlaması vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (BC-
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