Kartal’da polisi görünce uyuşturucuyu yere atıp kaçan şahıs yakalandı

-Şahısların emniyetten çıkarılışı

-Polis otosuna bindirilme



( İSTANBUL )- Sahte para ile alış veriş yapan şahıslar polisin takibiyle yakalandı İSTANBUL



- Kartal’da bir dükkandan sahte para ile alış veriş yapan şahıslar polisin takibine takıldı. Polis, şahısların birin yakaladıktan sonra şahısların kaldıkları binaya geldi. Polisler binaya girdiği esnada durumlarından şüphelendikleri iki kişi ile karşılaştı. Polisi görünce koşarak kaçmaya çalışan bir şahıs, koştuğu esnada yanında bulundurduğu uyuşturucu maddeyi yere fırlattı. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı. Kartal’da Hürriyet Mahallesinde bulunan bir işyerine gelerek 200 TL sahte para karşılığında alışveriş yaptıktan sonra bindikleri araçla olay yerinden uzaklaşan şahıslarla ilgili polis çalışma başlattı. Olaya karışan şahıslardan B.G., Kartal Üsküdar Caddesinde olayda kullandığı araçla birlikte yakalandı. Çalışmaların devamında, şahısların adreslerinde yapılan kontroller esnasında polis tarafından bina girişinde Ş.K ve S.A isimli şahısların şüpheli hareketler sergilediği fark edildi. Polisleri fark edince S.A isimli şahıs koşarak kaçmaya başladı ve kaçarken yere bir cisim attı. Yapılan kontrollerden şahsın yere attığı cismin uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı. Kısa süren kovalamacadan sonra S.A. ve adreste bulunan Ş.K. isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramada 9.8 kilogram bonzai, 2 şişe uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslardan B.G isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. S.A isimli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken Ş.K isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. (CGK-

