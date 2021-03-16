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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kartal’da 'otomobilden far hırsızlığı' kamerada

Kartal’da 'otomobilden far hırsızlığı' kamerada

Hırsızlık anı

Akalan Kamera Akkale Harekete Geç Hırsız 

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da kiralandığı tespit edilen otomobil ile araçların farlarını çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın otomobilden hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Mart’ta Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde park halinde bulunan lüks bir otomobilin farlarının çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ‘otodan hırsızlık’ konusuna yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameralarının inceledi. İnceleme sonucunda bahse konu olayda kullanılan ve kiralandığı belirlenen otomobil tespit edildi. Otomobili kiralayan D.C.U., isimli şahıs 15 Mart’ta Esentepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, otomobilden farların çalınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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