Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal’da lüks cip ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı

Kartal’da lüks cip ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı

-yaralının ambulansa binişi

Ticari Taksi Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--ambulansta olan yaralılar
--kaza yeri
--polis ekipleri
--kaza yapan araçlar
--detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Kartal D-100 karayolu Pendik istikametinde seyir halinde olan lüks cip ile ticari taksi çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal D-100 karayolu Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Audi markalı 34 NNN 54 plakalı lüks cip Pendik istikametine doğru seyir halindeyken Fiat Egea markalı 34 TJF 44 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan ticari taksi önünde seyir halinde olan Volkswagen markalı 34 AT 9076 otomobile çarparak bariyerlere girdi. Çarpışma sonucu 3 araç kazaya karışırken lüks cipte 1, ticari takside bulunan 2 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken 3 yaralı kişi ise tedavi edilmek üzere Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement