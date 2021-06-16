Kartal'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Panama bayraklı kargo gemisi sürüklendi

-Kurtarılan geminin uzaktan görünümü



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Kartal demir bölgesi açıklarında Panama bayraklı kargo gemisi demir tarayıp sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyetine bağlı KURTARMA-2 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi. İstanbul Anadolu Yakasında etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgarın etkisiyle Kartal açıklarında, Panama bayraklı APRIL isimli kargo gemisi denir tarayarak sürüklendi. Olaya yönelik Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kartal demir bölgesinde Panama bayraklı APRIL isimli kargo gemisinin demir tarayıp sürüklenmesi üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi." denildi. (AZ-

