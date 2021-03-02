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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kartal’da kısıtlama sonrası öğrencilerin ilk ders heyecanı başladı

Kartal’da kısıtlama sonrası öğrencilerin ilk ders heyecanı başladı

Görüntü montaj tünel

Öğretmenler Öğretmen Okul Öncesi Eğitim Polis Ekipleri Öğrenciler 

-Okula gelen öğrenci ve veliler
-Vatandaş ile röp.
-Genel

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile birlikte İstanbul’da da eğitimler yüz yüze yapılmaya başlandı. Kartal’da günün ilk ışıklarıyla veliler çocuklarını okullarına bıraktı. Çocuğunu okula getiren veli Yaşar , “Çocuklar 1 seneden beri evdeydi. Onlarda sıkılmıştı. Çocuklarımızı öğretmenlerine emanet ediyoruz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği açıklamayı yaptı. Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açıldı. Kartal’da da kararın açıklanmasının ardından öğrenciler sabah saatlerinden itibaren okullarının yolunu tuttu. Okulun ilk gününde okul çevresinde polis ekipleri güvenlik sağlarken, sosyal mesafeye dikkat ederek dersliklere geçen öğrenciler, yüz yüze derse başlamanın heyecanını yaşadı. “Uzaktan eğitim gerçekten zor oluyordu” Çocuğunu okula bırakan vatandaş Veli Yaşar, “Alınan karardan ötürü mutluyuz. Umarım virüsler artış göstermez ve çocuklarımız okullarına devam eder, gelecekleri aydın olur. Çocuklarda 1 senedir evde tablet, bilgisyar ve televizyondan sıkılmışlardı. Çocuklarımızı öğretmenlerine teslim ediyoruz” diye konuştu.
Çocuğunu okula bırakan veli Aynur Yılmaz ise, “Çok mutluyuz, inşallah böyle devam eder. Uzaktan eğitim gerçekten zor oluyordu. Hijyen kurallarına uyulduğu sürece bir problem olmayacağını düşünüyorum” dedi.
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