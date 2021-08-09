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Kartal’da kamyonet ile tır kafa kafaya çarpıştı: Kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kartal’da kamyonet ile tır kafa kafaya çarpıştı: Kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı

Kartal’da kamyonet ile tır kafa kafaya çarpıştı: Kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı

sıkışan sürücüyü kurtarma anları

Hastane Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekipleri
-kaza yapan araçlar
-kazadan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da hızla seyreden minibüs, tır ile kafa kafaya çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü itfaiyenin çabasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza, kartal Bağlar Caddesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 UN 8590 plakalı Hyundai marka minibüs sürücüsü Yunus Günbakmaz, hızla seyir halinde olduğu sırada yolun karşısından gelen Engin Karataş hakimiyetindeki 45 AGA 385 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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