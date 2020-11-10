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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kartal’da kağıt fabrikası alev alev yandı

Kartal’da kağıt fabrikası alev alev yandı

Fabrikanın Alevli şekilde yanması

Fabrika İş Makinesi Kağıt Fabrikası Gökyüzü Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Merdiven ile müdahale
-Havadaki bulutlar

( İSTANBUL )- Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı İSTANBUL

- Kartal’da bir kağıt fabrikasında sabah saatlerinde büyük çaplı yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kartal Yunus Mahallesi’nde bulunan bir kağıt fabrikasında sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, fabrikada bulunan kağıt yığınlarını kısa sürede sardı. Yangına tanık olanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan iş yerine iki farklı noktadan müdahalede bulundu. Ayrıca merdiven ile de yangına havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için iş makinesiyle fabrikanın prefabrik duvar yıkıldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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