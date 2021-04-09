Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kartal’da intihar girişimi

Kartal’da intihar girişimi

-kadının cama çıkışı

Genç Kız İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

--pencereden bağırması
--binanın görünümü
--detay
--kadının ambulansa götürülüşü
--polis ekipleri

( İSTANBUL )- Bunalımda olan genç kız 5. kattan aşağıya atladı, itfaiye brandasının üstüne düştü İSTANBUL

- İstanbul Kartal'da isminin Zehra olduğu öğrenilen genç kadın 10 katlı apartmanın 5’inci katından atlayarak intihar etti. 5’inci kattan itfaiyenin açmış olduğu brandaya atlayan genç kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay 01.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Güldünya sokakta meydana geldi. İddiaya göre girdiği bunalım sonucu intihar etmek isteyen isminin Zehra olduğu öğrenilen genç kadın 10 katlı sitenin 5’inci katındaki evin penceresine çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bağırarak atlamak istediğini söyleyen genç kadın ailesinin tüm çabalarına rağmen ikna edilemedi. Olay yerine çağrılan itfaiye ve polis ekipleri tarafından da 2 saatlik çalışma sonucu ikna edilemeyen genç kadın pencereden aşağıya atladı. Aşağıda branda gererek önlem alan itfaiye ekipleri, genç kadını yere çakılmaktan kurtardı. Brandanın üzerine düşen genç kadın itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri şoka giren kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement