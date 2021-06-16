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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal'da halatı kopan gemi, başka bir gemiye çarptı

Kartal'da halatı kopan gemi, başka bir gemiye çarptı

halatı kopan gemi

Kıyı Emniyeti Lodos Dolar Demirli Sahil Güvenlik 

-sahibi ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul

İstanbul Kartal Sahilde demirli bulunan gemi lodosun etkisiyle halatının kopması sonucu , başka bir gemiye çarptı. Kartal açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi, kıyıdaki bir gemiye yaslandı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Geminin sahibi Doğan Türköz, "Evet gemi bize ait. Gemi bakıma gitmek üzere 2 aydır burada bekliyordu. Fakat lodosla birlikte zincir ve çapayı tarıyor halatları kopartıyor, başka bir gemiye çarpıyor. Şuanda gemide 200 300 bin dolarlık hasar var. Şimdi kıyı emniyeti ve sahil güvenlik burada." dedi.
(MB-
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