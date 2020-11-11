Kartal’da eğlence mekanına baskın: Şahıslara para cezası yağdı



- Kartal Yakacık’ta korona virüs tedbirleri kapsamında saat 22.00’dan sonra faaliyet gösterdiği tespit edilen bir eğlence mekanına baskın düzenlendi.

Mekanda bulunan 15 şahsa toplamda 47 bin 250 lira para cezası kesildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Covıd-19 pandemi sürecinde işyeri denetimleri ile ilgili çalışmalar kapsamında, dün gece saat 23.45 sıralarında Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinin gece geç saatlere kadar çalıştığı ve giriş çıkışların işyerinin arka tarafından olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu iş yerinin giriş kapısının kapalı olduğu gören ekipler, iş yeri arka caddesinde işyerine inen merdivenlerde bir derneğe ait lokal bulunduğunu tespit etti. Lokalde yapılan denetimlerde lokalden eğlence yerine geçilen bir kapı bulunduğu, içerde dernek üyesi olmayan şahıslar ile masalarda eğlence yerine ait fişlerin yer aldığı ve söz konusu eğlence yeri sahibi Fatih E. isimli şahsında lokalde olduğu belirlendi. Konu ile ilgili içerde bulunan 15 şahsa 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununa kapsamında toplam 47 bin 250 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Bahse konu dernek lokali ile ilgili idari işlemler başlatıldı. (GE-



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