Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal’da EFT dolandırıcılığıyla bilezik çalan şahıs kıskıvrak yakalandı

Kartal’da EFT dolandırıcılığıyla bilezik çalan şahıs kıskıvrak yakalandı

Şahsın emniyete girişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Akalan Banka Hesabı Göreme Irak 


- Kartal’da bir kuyumcudan 9 bin 960 TL değerinde bilezik alan şahıs, ücreti EFT ile kuyumcunun hesabına aktardığını belirterek kuyumcuya dekont gösterdi. Kuyumcu ise telefonundan banka hesabına baktığında tutarı göremedi. Dolandırıcı şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kartal Cevizli Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya gelen bir şahıs buradan 9 bin 960 TL değerinde bir bilezik almak istediğini belirtti.
Şahıs dükkan sahibine bilezik ücretini EFT yapacağını söyleyerek telefonundan 9 bin 960 TL tutarındaki ödeme dekontunu gösterdi ve altını alarak kuyumcudan ayrıldı. Dükkan sahibi bir süre sonra hesabında tutarın olmadığını ve dolandırıldığını anladı. Yapılan çalışmalarda, müşteri gibi kuyumcuya gelen kişinin A.T. isimli şüpheli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs 15.04.2021 günü Tuzla’da yakalandı. A.T. isimli şüpheli şahsın benzer olaylara karışmış olabileceği araştırılarak, şüpheli şahsın farklı tarihlerde “Güveni Kötüye Kullanma” ve Dolandırıcılık” olaylarından 57 bin 563 TL ve 20 gram bilezik elde ettiği anlaşıldı. Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement