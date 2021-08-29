Kartal’da düzenlenen modifiyeli araç festivali renkli görüntülere sahne oldu

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Kartal Belediyesiyle birlikte Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında “Modfest” düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik havadan görüntülendi. 30 Ağustos Zafer bayramı " çerçevesinde " Bazı Zaferler Sonsuza dek Kutlanır” sloganıyla Kartal Belediyesiyle tarafından eski Kartal Stadında klasik otomobillerin de aralarında bulunduğu ve yaklaşık dört yüz modifiyeli aracın katıldığı 'Modfest' düzenlendi.

Birbirinden renkli ve farklı özellikler taşıyan otomobiller Kartal’da modifiye tutkunlarının beğenisine sunuldu. Araç sahipleri ziyaretçilere modifiyeli araçları hakkında bilgi verdi. Festivalde sosyal medya fenomenleri de Kartalılar ile buluştu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de festivale katılım sağladı. Festival Vefat Alçay’ın konseri ile son buldu. Öte yandan renkli görüntülere sahne olan etkinlik drone ile havadan görüntülendi. Modfest’te konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “ Moda Fest ile birlikte bugün Kartal meydandayız. İlçe dışından bir çok misafirimiz var. Bu ailenin ne kadar büyük olduğunu bugün yine görmüş olduk. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı, zafer haftası etkinlikleri devam ederken, bugün de Moda Fest’i ağırlıyoruz. Gençler bu tarz buluşmalara hevesli. Uzun zamandır pandemi, yangınlar vs derken çok üzülüyoruz. Üzüntülü günlerden geçiyoruz. O yüzden de genç kardeşlerimiz buluşmaya hasretti. Bu hasret bugün giderildi. Biz de ev sahipliği yaptık. İstanbul’un en genç Belediye Başkanı olarak genç kardeşlerimi anlıyorum. Gerekli önlemleri alarak, dikkat edebildiğimizi kadar dikkat ederek Moda Fest ile buluştuk. Birbirinden güzel renkli çeşit çeşit araçlar var onları da ziyaret edeceğiz. Bunlarında yarışmalar oluyor” diye konuştu.

(AZ-

