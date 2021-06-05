Kartal’da Dünya Çevre Günü’nde kutlama ve sevinç bir arada yaşandı

-Hediye edilecek bisikletlerden detaylar

-Bisikletlerin hediye edildiği anlar

-Konuşmalar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Dünya Çevre Gününe yönelik bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik aktiviteler gerçekleştirilirken, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 35 çocuğa verilen bisikletler büyük bir sevincin yaşanmasına sahne oldu. Kartal Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Gün boyu düzenlenen etkinliklerde 35 çocuğa bisiklet hediye edildi. Çevre temalı bir karikatür sergisinin de yer aldığı etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde Kartal’da doğaya karşı farkındalık bilinci oluşturmak ve bu bilinci geliştirmek ve yaşatmak adına etkinlikler düzenleyen Kartal Belediyesi, hem çocuklara hem de vatandaşlara gün boyu süren organizasyon ile eğlenceli bir gün yaşattı. Kartal Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde hem 3 Haziran Bisiklet Günü, hem de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı. Kartal Belediyesi ve Lions Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, birim müdürleri, Lions Kulübü 118 Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.

Bisiklet hediye edilen çocukların sevinci etkinliğe renk kattı Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 35 çocuk Kartal Belediyesi, Lions Kulübü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile temin edilen bisikletler hediye edildi. Yapılan tören ile çocuklar bisikletlerine kavuşurken ilk bisikletleri Lions Klubü 118 Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Sosyal Yardım İşler Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu, Kartal Lions Kulübü Başkanı Murat Demircan ve kulüp üyeleri çocuklara takdim ettiler.Daha önceden tespit edilen ve kendilerine bisikletlet hediye edilen çocukların ve özellikle sokakta kağıt toplayan iki çocuğa bisiklet hediye edilmesi sonrası yaşanan coşku ve mutluluk etkinliğe başka bir renk kattı. Lions Kulübü 118 Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, bisikletleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hediye etmeyi planladıklarını ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Çevre bilincini yansıtan karikatürler sergilendi Etkinlikler kapsamında çevre temalı karikatür sergisinin de açılışı gerçekleştirildi.

85 karikatürün yer aldığı sergi ise gelenler tarafından büyük bir ilgiyle gezildi. 14 Haziran’a kadar açık kalacak olan karikatür sergisi çevre bilincine olan yaklaşımları da mizah yoluyla gelenlere yansıttı.

