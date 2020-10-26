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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kartal’da Covid 19 Karikatür Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Kartal’da Covid 19 Karikatür Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Resimleri inceleyenler

Yarış Ödül Töreni Gesi Ziyaretçiler 

-Müzisyenler
-Kürsü konuşması
-Plaket verilmesi

( İSTANBUL )- Kartal Belediyesi Covid 19 Karikatür Yarışması ve Sergisi ödül töreni ile başladı İSTANBUL

- Kartal Belediyesi Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması ve Sergisi, ödül töreni ile birlikte başladı.
Yarışmada eserleri dereceye giren sanatçılara jüri üyeleri tarafından katılım belgesi ve plaket takdim edildi. Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaretçilerini bekleyen Uluslararası Covid-19 Karikatür Sergisi, yarışmada dereceye giren eser ve sanatçılara ödül takdim edilmesi ile başladı.
Ödül töreni, seçici kurul üyesi Saadet Demir Yalçın’ın açılış konuşmasının ardından başladı.
Derece alan eser ve sanatçılara Saadet Demir Yalçın ve Hasan Seçkin ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından ziyaretçiler sergide yer alan eserleri inceledi. Sergi 31 Ekim 2020 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışmasına 56 ülkeden toplamda 467 sanatçı ve 989 eser katıldı.
Yarışmanın seçici kurul üyeliğinde altısı Türk, ikisi yabancı uyruklu olmakla birlikte toplamda sekiz kişi yer aldı. (DÖ-CGK-
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