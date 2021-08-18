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Kartal’da bir halı dükkânında korkutan yangın
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal’da bir halı dükkânında korkutan yangın

Kartal’da bir halı dükkânında korkutan yangın

olay yerinde görüntüler

Güvenlik Önlemi Yangın Hantepe Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-vatandaşların görüntüsü
-itfaiye ekiplerinin görüntüsü
-polis ekiplerinin görüntüsü
-yanan halıcı dükkanının görüntüleri
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı binanın giriş katında bulunan halıcı dükkânında yangın çıktı. Yangın sonrası mahalleli sokağa döküldü. Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangına desteğe geldi. Olay, 00.30 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesinde bulunan 7 Katlı bir binanın giriş katında bulunan halıcı dükkânında meydana geldi. İddiaya göre halıcı dükkânı olarak faaliyet gösteren iş yerinin bodrum katında başlayan yangın üst katına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halıcı dükkânında başlayan yangın üst katlarda bulunan daireleri duman altında bıraktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken ekipler iş yerinin camlarını kırarak duman tahliyesi yaptı. itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı yaşanmazken, halıcı dükkânında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yanan iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Görgü tanığı bir vatandaş “duman çıktığını gören bir vatandaş bağırıyordu. Bende üst katlara çıktım. Vatandaşları uyarmaya çalıştım. Otomatiğe bastım yangın var diye bağırıyorum kimse ses vermedi. Zaten apartmanın kapısı açıktı, tüm dairelere vura vura uyardım. Millet yavaş yavaş aşağıya indi” dedi.

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