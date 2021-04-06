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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kartal’da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Kartal’da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Polisler

Polis Silahlı Saldırı Saldırı 

-Olay yeri
-Olay yeri şeridi

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Kartal’da Anadolu Adliyesi yakınlarındaki bir avukatlık bürosuna silahlı bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay Kartal Cevizli Mahallesi'ndeki Anadolu Adliyesi'nin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşandı. İddiaya göre, silahlı bir şahıs tarafından büroda saldırı düzenlendi.
Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayla ilgili olarak çalışma başlattı.
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