Kartal'da atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın - İSTANBUL
- Yangına itfaiyenin müdahalesiKartal'da atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın - Yangını söndürme çalışmaları devam ediyorİSTANBUL (AA) - Kartal'da atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Yunus Mahallesi Karaca Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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