Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kartal’da aşırı hızlı giden otomobil takla attı: 1 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kartal’da aşırı hızlı giden otomobil takla attı: 1 yaralı

Kartal’da aşırı hızlı giden otomobil takla attı: 1 yaralı

Drone görüntüsü

Güvenlik Önlemi Trafik Yoğunluğu Aşırı Hız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Detay
-Kaza yapan araç
-Polis ekipleri
-İtfaiye ekipleri
-Sağlık ekipleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da aşırı hızlı otomobil takla attı, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Otomobilin takla attığı kaza havadan görüntülendi. Kaza, Kartal’da TEM bağlantı yolunda saat 11.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya Kartal istikametine aşırı hızla giden 34 VGF 71 plakalı Fıat Uno markalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri sürücüyü çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Uzun trafik kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı