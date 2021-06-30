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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa saldıran Pitbullun sahibi iki kişi gözaltına alındı

Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa saldıran Pitbullun sahibi iki kişi gözaltına alındı

OLAY ANI (ARŞİV)

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Hastane Altın Gözaltı Pitbull Polis Ekipleri 


- Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa saldıran pitbul cinsi köpeğin sahibi olduğu tespit edilen iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Köpek Geçici Hayvan Barınağına teslim edilirken, sahibine 10 bin 434 TL cezai işlem uygulandı. Kartal Gümüşpınar Mahallesinde 28 Haziran günü 9 yaşındaki Berkay isimli çocuğa pitbull cinsi köpek saldırmış, çocuk vatandaşların seferber olması sonucu köpekten kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından köpeğin, sahibini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda köpeğin sahibi olduğu tespit edilen F.A. (38) ve H.A. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Köpek Geçici Hayvan Barınağına teslim edilirken, şahıslara 5199 Hayvanları Koruma Kanununa göre toplamda 10 bin 434 TL cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (MB-
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