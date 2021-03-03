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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kartal Belediyesinden açıklama

- Kartal Belediyesinden açıklama

başkanın işçiler ile konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Uttu Erimli 


- Kartal Belediyesi ile çalışan işçiler arasındaki Toplu İş Sözleşmesi anlaşma ile sonuçlandı. Kartal Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada; "Belediyemiz çalışanlarıyla süren Toplu İş Sözleşmesi sürecimiz, karşılıklı uzlaşı ve anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bir yandan emekçilerimizin hakkını gözetirken bir yandan da halkımızın kaynaklarını da verimli kullanma sözümüzü aklımızda tuttuk. Bu doğru zeminde Toplu İş Sözleşmesi sürecini yürüttük. Emek hakkını alacak, kentimiz gelişecek, bizler de üzerimize düşen sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz. İlçemize, emekçilerimize ve tüm komşularımıza hayırlı olsun” denildi. (MB-NSO-Y)
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