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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin ikinci oturumu gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin ikinci oturumu gerçekleştirildi

kürsü

Kutlay Misyon Görme Engelli Saygı Duruşu Bild 

-oturum
-çocuğun konuşması
-başkan

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İlk oturumu 23 Nisan 2020’de yapılan Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin ikinci oturumu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımı ile belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.
Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu, Cumhuriyet’in ilanının 97. yıl dönümü dolayısıyla Türk Bayrakları ile donatılırken, oturum saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
38 üye ve 4 komisyondan oluşan meclisin Ekim ayı oturumuna Hazal Gül Ekinci başkanlık yaptı. Gündem maddeleri okunarak meclis üyeleri ve komisyon başkanlarının görüşleri alındı. Üç ana başlıkta toplanan meclis gündeminde “Covid-19 Pandemi Önlemleri, Kartal’daki Sokak Hayvanları, Spor Eğitimi” konuları görüşülerek alınması gereken önlemler ve öneriler oy birliği ile kabul edildi. Çocuk Meclisi sayesinde ‘Sesli Kütüphane’ projesi hayata geçirildi Oylamaları ve önerileri büyük bir dikkatle takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kürsüye çıkarak meclis üyelerine seslendi. Başkan Yüksel konuşmasında bir önceki oturumda 11 yaşındaki görme engelli Çocuk Meclisi Üyesi Mustafa’nın önerisiyle hayata geçirilen ‘Sesli Kütüphane’ projesine de değinerek Çocuk Meclisi’nin önemine vurgu yaptı. Başkan Gökhan Yüksel konuşmasında: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilk meclisimizi yapmıştık ve iki gün sonra da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’i kurduğu bu güzel ülkeyi bizlere emanet etti. Bizlere düşen de bu güzellikleri daha ileri seviyeye götürebilmek için olabildiğince akıl ve bilimi hedefimize koyup iyi işler yapmak” dedi.
Meclis görüşmelerinin tamamını takip eden Başkan Gökhan Yüksel, oturum kapanmadan önce bir kez daha söz alıp Çocuk Meclisi üyelerine seslenirken, tüm önerilerin not alındığını ve önemsendiğini hatırlatarak tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Oturum; pandemi nedeniyle kısa tutularak, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. (CGK-
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