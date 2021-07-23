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Karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

-Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Kurşun Kıraathane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Ekiplerin incelemelerinden görüntüler
--Kovanlardan görüntü
--Hastaneden detay

( KOCAELİ )- Husumetlisi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde karşılaştığı husumetlisinin defalarca tabanca ile ateş ettiği şahıs, yaralandı. Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Delioğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen M.M.E. ile U.S. isimli iki şahıs, cadde üzerinde bulunan kıraathanenin önünde karşılaştı. Şahıslar arasında cadde ortasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında cebindeki silahı çıkartan U.S., M.M.E.’ye beş el ateş etti. Kurşunlardan üçünün isabet ettiği M.M.E. yaralandı. M.M.E., kanlar içinde kalırken, U.S. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.M.E., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.M.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler kayıplara karışan U.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (MK-
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