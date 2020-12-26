Karşıdan karşıya geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

-Kazaya karışan otomobil

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Karşıdan karşıya geçmeye çalışan gence, seyir halindeki özel bir otomobil çarptı. Yaralı gence ilk müdahale, yoldan tesadüfen geçen sağlık görevlisi tarafından yapıldı.Kaza, Silivri D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir genç yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halinde olan özel bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan gence çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan gence ilk müdahale, tesadüfen yoldan geçen bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. Yaralı genç ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.



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