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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karşı seride geçti, ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

Karşı seride geçti, ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

kaza yeri

Acil Servis Polis 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılara müdahale edilmesi
-detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yağmurun yağmasıyla kayan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre kaza ilçenin Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bartın istikametine gitmekte olan 51 yaşındaki M.F. idaresindeki Renault marka 74 AZ 646 plakalı araç sürücüsü yağmur yağması ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 acil servisi ve Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine en kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince sürücü ve yanında bulunan annesi sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili olarak polis inceleme başlattı.
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