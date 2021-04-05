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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karşı şeride geçen sürücü aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Karşı şeride geçen sürücü aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Meydana gelen kaza yeri.

İlk Müdahale Trafik Kazası Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 

-Ambulansın kazazedeleri alıp olay yerinden ayrılması.
-Aydınlatma direğinin üzerindeki araç.
- Kaza yerinden detay görüntü

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur Kurna Köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Burdur’dan Antalya istikametine giden Osman Gün (29) yönetimindeki 15 SA 229 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Direksiyon kontrolünü kaybeden şoför önce karşı şeride geçti ardından orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yıkılan aydınlatma direği üzerinde kalan aracın şoförü Osman Gün, araçta yolcu olarak bulunan eşi Sevgi Gün ve 1 yaşındaki Ömer Selim Gün kazada yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesinde kaldırdı. Burdur- Antalya Karayolunda meydana gelen kaza sonrasında ekipler, trafik akışını tek şerit üzerinden kontrollü olarak verdi. (CTK-
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