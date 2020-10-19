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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Karşı şeride geçen araç takla atarak menfeze uçtu: 2 yaralı

Karşı şeride geçen araç takla atarak menfeze uçtu: 2 yaralı

YARALILARIN HASTANEYE GETİRİLMESİ

Hastane Sekte Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-KAZA YAPAN ARAÇ
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tek şeride düşen yolda karşı şeride geçen hafif ticari araç, takla atarak menfeze düştü. Kazada hurda yığınına dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.Kaza, Malkara-Tekirdağ yolu Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Hakan Topal (24) yönetimindeki 34 GY 5159 plakalı hafif ticari araç, tek şeride düşen yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride giren araç, takla atarak metrelerce yüksekten menfeze uçtu. Kazada motor parçaları etrafa saçılan araç hurda yığınına dönerken, sürücü Topal ve araçta bulunan Hurşit Murat Sayan (27) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan 2 genç tedavi altına alındı.
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