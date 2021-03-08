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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kars yeniden kara teslim oldu

Kars yeniden kara teslim oldu

Kars Kalesi'nden genel ve detaylar

Kaldırımlar Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-Beyaza bürünen kentten detaylar
-Kar altında yürüyen vatandaşlardan detaylar
-İşyerinin önünü kürüyen vatandaştan detaylar
-Vatandaşın konuşması

( KARS ) KARS

- Kars’ta önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışı ve tipiden yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları da ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaşırken, belediye temizlik işçileri ise kaldırımların karını kürüdü. Öte yandan beyaza bürünen Kars’ta tarihi yerlerde beyaz ile bütünleşince ortaya görsel şölen çıktı. Kentte kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.
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