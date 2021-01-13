Kars Vadisi Projesi çalışmalarının 2021 yılı sonuna yetiştirilmesi planlanıyor

-Vadi projesinden genel ve detaylar(Drone)

-Vadi Projesi ve tarihi yapılardan genel ve detay görüntüler

-Vatandaşın konuşması



( KARS - DRONE)- Tarihi mekanlar kent turizmine katkı sağlayacak KARS



- Yapımı devam eden Kars Vadisi Projesi” Kars Bedesteni Konak ve çevre düzenlemesi çalışmalarının 2021 yılı sonuna yetiştirilmesi planlanıyor. Kars Çayı Çevre Düzenlemesi, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kale Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu çalışmalarını da içerisine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında çok önem verdiği proje kent turizmine önemli katkı sağlayacak. Öte yandan Kars Vadisi Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ederken, projensin yüzde 75’in tamamlandığı bildirildi.

Kars Vadisi Projesi kent turizmine de önemli katkı sağlayacak. Projenin hayat geçmesiyle birlikte bölge canlılık kazanacak. Kars Vadisi Projesi kapsamında; Kars Çayı Çevre Düzenleme, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, Kars Çayı ıslah edilecek. Ayrıca, şişme savak sistemiyle su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla bir cazibe merkezi oluşacak. Bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içinde de Kars halkının ve kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin yöresel ürünleri satın alabilecekleri dükkanlar, kafe ve lokantadan oluşan ve misafirlere hizmet edecek bir kompleks yer alacak. (IÇ-ÖB)



loading...