KARS - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Öğrencilerin sınava gelmesi - Adayların güvenlik güçleri tarafından üst aramasının yapılmasıKARS - Kars 'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. Kimliğini unutan bir öğrenci, son anda koşarak sınava yetişti.
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