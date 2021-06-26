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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARS - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

KARS - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Öğrencilerin sınava gelmesi - Adayların güvenlik güçleri tarafından üst aramasının yapılmasıKARS - Kars 'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.
Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. Kimliğini unutan bir öğrenci, son anda koşarak sınava yetişti.

Koronavirüs Tedbirler Güvenlik Güçleri Koronavirüs Öğrenciler 

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