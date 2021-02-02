Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti

Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti

Kış tatbikatının hazırlıkları genel ve detay görüntü

( KARS )- TSK’nın ‘Kış 2021 Tatbikatı’ hazırlıkları sürüyor KARS

Sosyal Medya Efes Kış Tatbikatı Tatbikat 


- Kars’ta 1-12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıkları sürüyor. Kars'taki Şehit İs. Asb. Kd. Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapılan hazırlıklar kapsamında Mehmetçik havan atışları gerçekleştirdi. Hedeflerin tek tek vurulduğu havan atışları nefesleri kesti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda gerçekleştireceği tatbikatın hazırlık görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. TSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars’ta icra edeceğimiz “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi.” (KRS-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı