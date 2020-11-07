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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı

Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı

- Karlı dağ manzaraları - Kayak merkezinin zirvesi - Sonbahar manzaralarında köpeklerini gezdiren vatandaşKARS (AA) - Kars 'ta etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışını nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.Bölgede hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, 2 bin 800 rakımlı Sarıkamış Süphan Dağı ile Ağbaba Dağları da beyaza büründü.Bazı vatandaşlarda sonbahar manzaraları içinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Hava Sıcaklığı Köpek Kar Yağışı Sonbahar 

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