Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı (2)

- Karla kaplı dağlık alanlar - Küçükbaş hayvanların otlaması Kars 'ta yüksek kesimler karla kaplandıKARS (AA) - Kars 'ta etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışını nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.Bölgede hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, 2 bin 800 rakımlı Sarıkamış Süphan Dağı ile Ağbaba Dağları da beyaza büründü.Bazı vatandaşlarda sonbahar manzaraları içinde yürüyüş gerçekleştirdi.
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