Kars’ta yoğun sis



- Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, cadde ve sokaklar adeta görünmez hale geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş caddelerde ilerleyen görevli araçlar kısa sürede siste kaybolurken, yetkililer, kentte trafik akışını sağlayan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



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