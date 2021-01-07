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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kars’ta yaralı kurt köy yoluna indi

Kars’ta yaralı kurt köy yoluna indi

Yol kenarına inen kurttan genel ve detaylar

-Kurt'un koşarak uzaklaşması genel ve detaylar

( KARS -ÖZEL) KARS

- Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta yaralı kurt yol kenarına indi. Kurdun gündüz tek başına köy yoluna inmesi dikkat çekti. Kars’ta pençesinden yaralanan ve yürümekte zorlanan bir kurt yiyecek bulabilmek için Dikme köyü yoluna kadar geldi. Dikme köyü yakınlarında görülen yaralı kurt, izlendiğini fark edince koşarak yol kenarından uzaklaştı. Sekerek koşan kurt, bir süre durup dinlendikten sonra tekrar koşarak kendisini kaybettirdi. Özellikle son günlerde kent genelinde aç kalarak yerleşim yerlerine inan kurtların sayısında artış görülürken, Son olarak Kars-Dikme köyü karayolunda gündüz saatlerinde görülen yaralı kurdun köyün yanı başına kadar gelmesi ise şaşırttı. Cep telefonuyla kaydedilen kurt, hızla koşarak gözlerden kayboldu.
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